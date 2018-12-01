﻿ Умер бывший президент США Джордж Буш-старший, Mixnews.lv

Умер бывший президент США Джордж Буш-старший (20)
В мире | 1 декабря 2018 года, 08:34
В возрасте 94 лет скончался Джордж Герберт Уокер Буш - 41-й президент Соединенных Штатов. Об этом сообщил его сын - также экс-президент - Буш-младший, пишет Русская служба BBC.
Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - и затем проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.
Однако на время президентства Буша выпал период исторических перемен в мире - распад СССР - главного идеологического и военного оппонента Америки.
Я вот поражаюсь :мир после разрыва американцами договора по ракетам находится РЕАЛЬНО В ЕВРОПЕ на пороге ядерной войны, а Трамп ведёт себя как капризная девочка :то приду, то-не приду, то - дам, то не дам... И это что, нормальный мужик - Президент страны, которая может уничтожить весь мир раз 20???Противно просто!!! Неужели в Америке не осталось АДЕКВАТНЫХ политиков - а есть только Трамп и выживая из ума сумасшедшая Клинтон ???ЭТО - ПОЛНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ АМЕРИКИ!!!
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Рептилоид сдох..
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Дров ему на миллион лет припасено...
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