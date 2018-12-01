﻿ Умер бывший президент США Джордж Буш-старший, Mixnews.lv

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В возрасте 94 лет скончался Джордж Герберт Уокер Буш - 41-й президент Соединенных Штатов. Об этом сообщил его сын - также экс-президент - Буш-младший, пишет Русская служба BBC.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - и затем проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.

Однако на время президентства Буша выпал период исторических перемен в мире - распад СССР - главного идеологического и военного оппонента Америки.