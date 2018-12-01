﻿ Анжелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения об опеке над детьми, Mixnews.lv

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Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт заключили сделку о распределении опеки над детьми, сообщил адвокат, участвующий в деле.

Звездная пара рассталась в сентябре 2016 года после двух лет официального брака - на развод подала Джоли, мотивировав его непримиримыми разногласиями в семье.

У Джоли и Питта шестеро детей, сейчас им от 10 до 17 лет. Трое из них приемные: Мэддокс - из Камбоджи, Захара - из Эфиопии и Пакс Тьен из Вьетнама, трое - 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен - родные.

Адвокат Анджелины Джоли не сообщил, как именно бывшие супруги разделили опеку над детьми.

По первоначальному соглашению 2016 года все шестеро детей оставались жить с матерью, а Питт имел право навещать их. Однако он добивался равной опеки над детьми.

Любовная история Джоли и Питта ("Бранджелины", как называли пару поклонники) началась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. Спустя 10 лет они официально поженились.

Для Питта это был второй брак (первой его женой была звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон), для Джоли - третий.

Известно, что после развода Брэдд Питт запретил детям участвовать в каких-либо киносъемках. До этого его младшая дочь снялась вместе с мамой в готической сказке "Малифисента".

Источник: Русская служба BBC