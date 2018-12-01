﻿ Украинский замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады, Mixnews.lv

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В ходе политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов произошла драка гостей передачи. Причиной конфликта стало несогласие оппонентов по ситуации в Керченском проливе, где украинские военные корабли устроили провокацию неподалеку от Крымского моста.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак пришел на съемки программы "Народ против" телеканала ZIK. Одним из спикеров программы стал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Нардеп имел неосторожность заявить, что по происшествию близ Керчи придерживается позиции, отличной от той, что исповедует официальный Киев. В частности, депутат заявил, что это была намеренная провокация, имевшая конкретную цель.

"Сорвалась встреча президентов США и России на саммите G20", - заявил Мураев.

Он отметил, что Россия не была заинтересована в этом происшествии, оно не несло для нее никакой политической выгоды, как раз наоборот.

После этих слов парламентария замминистра, до того момента пытавшийся перебивать, обозвал его "малоросом" и "подлюкой".

Затем Грымчак подошел к оппоненту, пнул стойку, за которой тот стоял, после чего конструкция ударила гостя программы.

Источник: Вести.Ru