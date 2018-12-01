﻿ Джордж Буш-младший назвал своего отца благороднейшим человеком, Mixnews.lv

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Бывший президент США Джордж Буш - младший назвал своего отца Джорджа Буша - старшего, умершего в пятницу, "благороднейшим человеком", пишет ТАСС.

"Джеб, Нейл, Марвин, Доро [дети Джорджа Буша - старшего] и я с печалью сообщаем, что после 94 выдающихся лет наш дорогой отец умер. Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором может просить сын или дочь", - указано в размещенном в Facebook сообщении Буша - младшего.

41-й президент США Джордж Буш - старший умер в пятницу на 95-м году жизни.

Фото: facebook.com/georgewbush