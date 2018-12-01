﻿ Трамп объявит национальный траур в связи со смертью Буша-старшего, Mixnews.lv

Трамп объявит национальный траур в связи со смертью Буша-старшего (4)

фото

В мире | 1 декабря 2018 года, 16:36

Президент США Дональд Трамп объявит в стране общенациональный траур в связи со смертью 41-го президент Джорджа Буша - старшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Президент 5 декабря объявит национальный траур. Он и первая леди приедут на его [Буша-старшего] похороны в кафедральный собор Вашингтона", - говорится в ее заявлении.

"Ночью президента и первую леди уведомили о кончине Джорджа Буша - старшего. У президента Трампа и экс-президент Джорджа Буша - младшего этим утром должен состоятся телефонный разговор, в ходе которого глава государства намерен выразить глубокие соболезнования от себя, первой леди и всей страны", - отметила Сандерс.

41-й президент США Джордж Буш - старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году.

Его старший сын - Джордж Буш - младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

Фото: flickr.com/photos/gageskidmore

Комментарии 4
ангелменьше минуты назад
Фото его жены Барбары..это фото Сатаны (щитовидка это метка 666)..Наконец то они встретились..)такие лапочки..Войско Тьмы потихоньку покидает этот 3-х мерный мир..))
Ответить
Latviešu Patriots4 минуты назад
No visas sirds izsaku savu visdziļāko līdzjūtību amerikāņu tautai un ģimenei! Ir miris patiešām dižs cilvēks, kas Latviešu tautas atmiņā paliks mūžīgā piemiņā kā Latvijas draugs un PSRS - Ļaunuma impērijas sagrāvējs! Lai viņam vieglas smiltis un paradīzē vieta pie Dieva labās rokas!
Ответить
ха ха ха21 минуту назад
Тапками его, тапками.Так же как "младшенького" ботинками херачили.
ха ха ха
Ответить