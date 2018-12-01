﻿ Трамп объявит национальный траур в связи со смертью Буша-старшего, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп объявит в стране общенациональный траур в связи со смертью 41-го президент Джорджа Буша - старшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

"Президент 5 декабря объявит национальный траур. Он и первая леди приедут на его [Буша-старшего] похороны в кафедральный собор Вашингтона", - говорится в ее заявлении.

"Ночью президента и первую леди уведомили о кончине Джорджа Буша - старшего. У президента Трампа и экс-президент Джорджа Буша - младшего этим утром должен состоятся телефонный разговор, в ходе которого глава государства намерен выразить глубокие соболезнования от себя, первой леди и всей страны", - отметила Сандерс.

41-й президент США Джордж Буш - старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году.

Его старший сын - Джордж Буш - младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

Фото: flickr.com/photos/gageskidmore