﻿ Меркель на G20 обсудила с Путиным Сирию и инцидент в Керченском проливе, Mixnews.lv

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Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 ситуацию в Сирии, инцидент в Керченском проливе, а также обстановку в Азовском море. Об этом сообщил в субботу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Переговоры канцлера и президента прошли за рабочим завтраком.

"В центре внимания находились при этом обстановка в Сирии, а также ситуация, возникшая между Россией и Украиной, в Керченском проливе и в Азовском море", - отметил Зайберт в сети микроблогов Twitter.

Представитель правительства ФРГ также опубликовал фотографию рукопожатия Меркель и Путина перед началом встречи.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море.

Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

Источник: ТАСС