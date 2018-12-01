﻿ Лидеры G20 согласовали совместную декларацию, Mixnews.lv

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Лидеры стран G20 по итогам саммита, который проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины, согласовали итоговую совместную декларацию, передает Reuters.

«Мы подтверждаем наше обязательство работать вместе для того, чтобы улучшить основанный на законах международный порядок, который сможет эффективно отвечать на вызовы быстро меняющегося мира», — говорится в документе.

Сообщается, что в тексте декларации содержатся пункты о проблемах в области изменения климата, международной торговли, цифровой экономики, фискальной политике и другие.

Источник: Газета.ru