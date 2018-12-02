﻿ Меркель поужинала в стейк-хаусе вместе с обычными посетителями, Mixnews.lv

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После окончания саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель поужинала в стейк-хаусе Don Julio, расположенном в районе Палермо Буэнос-Айреса. Пользователи Сети поделились кадрами, на которых видно, что во время визита политика заведение не закрывали для обычных посетителей.

Ангела Меркель посетила стейк-хаус в сопровождении небольшой делегации. После ужина она сфотографировалась с поварами.

У ресторана собралось много горожан, которые аплодировали канцлеру и активно делали снимки.

Ранее сообщалось, что Ангеле Меркель пришлось добираться на саммит G20 регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia, поскольку немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.

В Буэнос-Айрес канцлер Германии прибыла с большим опозданием, поэтому встречу с президентом США Дональдом Трампом перенесли на следующий день.

Источник: РИА Новости