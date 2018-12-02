﻿ Меркель поужинала в стейк-хаусе вместе с обычными посетителями, Mixnews.lv

Меркель поужинала в стейк-хаусе вместе с обычными посетителями (11)
После окончания саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель поужинала в стейк-хаусе Don Julio, расположенном в районе Палермо Буэнос-Айреса. Пользователи Сети поделились кадрами, на которых видно, что во время визита политика заведение не закрывали для обычных посетителей.
Ангела Меркель посетила стейк-хаус в сопровождении небольшой делегации. После ужина она сфотографировалась с поварами.
У ресторана собралось много горожан, которые аплодировали канцлеру и активно делали снимки.
@todonoticias Ángela merkel en don julio pic.twitter.com/TygOZCqm1A— Coti (@Cotiesparab) 2 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось, что Ангеле Меркель пришлось добираться на саммит G20 регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia, поскольку немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.
В Буэнос-Айрес канцлер Германии прибыла с большим опозданием, поэтому встречу с президентом США Дональдом Трампом перенесли на следующий день.
Источник: РИА Новости
Это насколько надо быть задроченным и зашуганным племенем, если неперекрытый полностью город из-за какого-нибудь плешивого хуйла, решившего пообедать в обычном кафе, становится сенсацией???
Видишь ли, обычных посетителей не выгнали на улицу. Охуеть можно, да, свиньи?
На тётку, которая является просто менеджером по управлению страной и, как бы выбранная этим же народом, смотрят как на инородное существо высшего порядка, "боже, она пожрала как простой шеловек", аллилуйя!!!!
ХОЛУИ!