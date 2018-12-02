﻿ Джеки Чан рассказал о насилии над сыном, пьянстве и изменах жене, Mixnews.lv

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Известный китайский и американский актер Джеки Чан в своих мемуарах Never Grow Up ("Никогда не взрослей") поделился шокирующими откровениями о жизни. В частности, он признался, что был ужасным отцом и плохо относился к женщинам, пишет Daily Mail.

Актер рассказал в своей книге о злоупотреблении алкоголем, множестве проституток и даже насилии к своему сыну. Также он признался, что часто садился пьяным за руль и однажды за один день разбил два дорогих автомобиля.

"После того как ты пожил в бедности, деньги дают тебе ощущение уверенности. Мне нравилось, чтобы вокруг меня было много людей, каждый раз садился за стол с большой компанией. Лет десять назад я за один год потратил два миллиона долларов на угощение для других людей. Я делал экстравагантные подарки: часы, машины, кожаные куртки ручной работы, коробки дорогого вина", — пишет Джеки Чан.

Он также вспоминает, как ужасно относился к своей первой девушке. По его словам, когда он направлялся домой и понимал, что она также дома, то разворачивался и уходил, чтобы не проводить с ней время.

Кроме того, актер рассказал, как из-за параноидальных мыслей прятал деньги от своей первой жены Жоан Линь, считая, что ей от него были нужны лишь финансовые средства. Однажды, по словам Джеки Чана, он во время ссоры с женой схватил их маленького сына Джейси и кинул его через комнату. Позже он изменил ей с актрисой и бывшей мисс Азия Элейн Нг.

"Я не был хорошим отцом или хорошим мужем, но выполнял свой долг по отношению к моему сыну и его матери", — рассказывает Джеки Чан.

При всем этом актер признался, что все его плохие поступки были следствием его незрелости и неуверенности в себе.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Александр Максименко