﻿ в Париже в субботу задержали более 400 участников протеста, Mixnews.lv

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в Париже в субботу задержали более 400 участников протеста (8)

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В мире | 2 декабря 2018 года, 14:52

Более 400 человек были задержаны в Париже в субботу в ходе протеста, 378 остаются под стражей, сообщает в воскресенье префектура столичной полиции.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.

В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек. "Сегодня утром под стражей остаются 387 человек", — приводит данные префектуры газета Figaro.

Также сообщается, что ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

Источник: РИА Новости

Комментарии 8
однако1 час назад
И где все эти правозащитники?
Куда подевались?
Все обосрались да?
3
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Агр1 час назад
Где наши проститу..., евродепутаты? Кто будет осуждать кровавый режим Макрона?
1
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Рихтер1 час назад
Оба на,а ЕСПЧ осудил Россию в деле против Навального из-за задержания его полицией!Крутяк,теперь 400 исков против Франции,ведь прецедент имеется!
3
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