﻿ Полиция США разыскивает мужчину, уронившего помолвочное кольцо в канализацию, Mixnews.lv

Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который случайно уронил в канализационную решетку кольцо, когда делал предложение возлюбленной. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте New York Police Department.

"Разыскивается за то, что уронил кольцо своей невесты на Таймс-сквер! Она сказала "да" — он был настолько рад, что уронил кольцо в решетку", — рассказали полицейские.

Они добавили, что даже очистили ювелирное украшение от грязи, и выразили надежду, что смогут вернуть его "счастливой паре".

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW