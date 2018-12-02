﻿ Путин раскритиковал сюжет американского боевика "Хантер Киллер", Mixnews.lv

В мире |

Журналисту газеты "Коммерсант" Андрею Колесникову, который не успел до конца задать свой вопрос об американском боевике "Хантер Киллер" на пресс-конференции президента России Владимира Путина, удалось пообщаться с главой государства напрямую.

На пресс-конференции после саммита G20 Колесников попросил Путина поделиться его мнением о фильме. Когда журналист начал пересказывать сюжет фильма, в котором президента России захватывают в заложники на заполярной военной базе, а потом его спасает командир американской атомной подлодки, Путин сказал, что это "маловероятный сценарий". Путин назвал фильм плохим и, махнув руками, под смех журналистов ушел с пресс-конференции.

"В фильме говорят, что он (Путин) опозорил нас (США) в Сирии и Крыму, имея в виду президента России, и я хотел его попросить прокомментировать эту мысль, действительно ли он опозорил в Сирии и в Крыму американцев", — рассказал Колесников журналистам.

По его словам, президент, видимо, хотел дослушать вопрос. "Он сказал: "Не знаю". Пожал плечами, сказал, что вообще-то сотрудничаем мы с ними в Сирии… Он еще добавил: "Я же говорю — плохой фильм", — сказал Колесников.

Боевик режиссера Донована Марша "Хантер Киллер" должен был выйти в прокат в начале ноября, но не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества. В связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение Минкультуры сначала не выдало прокатное удостоверение — оно было получено через неделю.

Фильм рассказывает об американской субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В связи с сюжетом фильма некоторые СМИ предположили, что картину не выпускают по цензурным соображениям, но в разговоре с журналистами министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм "предельно глупым", но не нарушающим законы. Прокатное удостоверение боевик получил после соблюдения всех формальностей. В США фильм вышел в прокат 19 октября и собрал более 13 миллионов долларов.

Источник: РИА Новости