﻿ Стали известны последние слова Буша-старшего перед смертью, Mixnews.lv

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Стали известны последние слова Буша-старшего перед смертью (5)

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В мире | 3 декабря 2018 года, 07:01

Последними словами Джорджа Буша-старшего стало признание в любви своему сыну. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, 41-й президент США за несколько часов до смерти созвонился с Бушем-младшим, услышал от сына, какой он замечательный отец и как он его любит, и ответил, что тоже любит его. Также выяснилось, что утром пятницы, 30 ноября, близкий друг Буша-старшего, бывший госсекретарь Джеймс Бейкер III навестил умирающего, и застал его в сознании. "Куда мы попадем, Бэйк?", — спросил президент, и, услышав ответ про рай, признался, что хочет оказаться именно там.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Его здоровье ухудшилось после смерти жены Барбары Буш, скончавшейся 18 апреля в возрасте 92 лет.

Источник: Lenta.ru

Комментарии 5
И все они знают,и все им известно.....1 час назад
Как "легко" все узнают СМИ,и всем удаётся выудить любую,даже самую закрытую информацию. Вот так и процветает бульварная и жёлтая пресса,сплетни,склоки прочая информационная хрень.
А тут ещё и тупые и конченные дебилы-patrioti,которые"знают"ещё больше,и у них свое(потустороннее)мнение.
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Саня2 часа назад
Последними словами были:"Уйди, костлявая!".
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Жлобак34 минуты назад
Как?Это же была великая тайна!А вообще,он перед кончиной,просил прощения,у иракцев.
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