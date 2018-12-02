﻿ Замерит пульс и вызовет скорую: одеяло Apple сможет спасти жизнь, Mixnews.lv

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Замерит пульс и вызовет скорую: одеяло Apple сможет спасти жизнь (2)

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В мире | 2 декабря 2018 года, 19:14

Apple запатентовала умное одеяло, которое проанализирует сердцебиение, температуру и частоту дыхания владельца. Об этом сообщает New York Post.

Аксессуар получит название iSheet. Судя по полученной информации, в ткань будут вшиты специальные датчики. Они соберут данные, а программное обеспечение сопоставит их с оптимальными показателями. Собранные данные будут показаны на беспроводной панели управления.

Одеяло поможет людям с проблемами со здоровьем. В случае недомогания аксессуар сам вызовет скорую. Подобная технология есть в Apple Watch 4: часы распознают падение и вызовут скорую, если человек долго не встаёт.

Аксессуары Apple уже следят за здоровьем пользователя. В Сети есть много историй, когда Apple Watch спасали жизни, фиксировав аномально высокий пульс.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/{marybeth}

Комментарии 2
Патриот33 минуты назад
В Латвии так и подохнешь под одеялом и ни какая скорая не приедет!
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Alex15 минут назад
Это не для третьих стран ,тут по телефону фиг уговоришь приехать ,одеяловские "мозги" расплавятся...
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