﻿ Несколько человек погибли из-за протестов в Париже, Mixnews.lv

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Несколько человек погибли из-за протестов в Париже (17)

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В мире | 3 декабря 2018 года, 07:45

Не меньше трех человек погибли во время столкновений протестующих против повышения цен на топливо в Париже и сотрудников полиции, передает BFMTV.

Сообщается, что в округе Арль погиб водитель фургона, врезавший в грузовик, остановившийся перед баррикадой митингующих.

Манифестанты в Париже повредили около 10 автомобилей дипмиссий. Поскольку они прошли по улице, где находится посольство Грузии, оказался поврежденным и автомобиль грузинского посольства.

По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тыс. человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 - в Париже.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накажет людей, организовавших в субботу, 1 декабря, беспорядки в центре Парижа.

В первый день протестов, 17 ноября, один из митингующих был убит во время паники на контрольно-пропускном пункте. После этого, 20 ноября, мотоциклист умер от столкновения с фургоном, маневрировавшим из-за заграждений протестующих.

Источник: Газета.ru

Фото: twitter.com/TheAtlPhoto

Комментарии 17
Агр2 часа назад
Пора вводить санкции. И всё человечество должно осудить беспредел который устроили пособники Макрона. Где гневные заявления борцов за справедливость?
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Snezhok2 часа назад
они же дети! (с)
кровавый режим Макрона!
самое интересное как будет реагировать Украина на такие действия, ведь тут зеркальная ситуация с майданом ;)
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Лапуля2 часа назад
А печеньки фашингтонские мадамы уже раздавали? А покрышек у них хватит или может хохлы подвезут те , что с 2014 у них остались? Да, и самое главное забыли - снайперов привезти! Лягушатники, вы же понимать должны,без "сакральной жертвы"( ну так приблизительно человек 100 замочить надо, не меньше), ваша "рэволуцыя годности" затянется, и государственный переворот не получится. Учитесь у своих "украинацэевропа" сподвижников.
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