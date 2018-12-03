﻿ Несколько человек погибли из-за протестов в Париже, Mixnews.lv

В мире |

Не меньше трех человек погибли во время столкновений протестующих против повышения цен на топливо в Париже и сотрудников полиции, передает BFMTV.

Photos of the Paris “Yellow Vest” Riots - 25 photos from the streets of Paris over this weekend, where thousands of protesters battled with riot police, burned cars, and damaged property, angry with rising fuel taxes and the French government. https://t.co/iCaNqFGRSl pic.twitter.com/HufIIXn1DE — The Atlantic Photo (@TheAtlPhoto) 2 декабря 2018 г.

Сообщается, что в округе Арль погиб водитель фургона, врезавший в грузовик, остановившийся перед баррикадой митингующих.

Манифестанты в Париже повредили около 10 автомобилей дипмиссий. Поскольку они прошли по улице, где находится посольство Грузии, оказался поврежденным и автомобиль грузинского посольства.

По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тыс. человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 - в Париже.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накажет людей, организовавших в субботу, 1 декабря, беспорядки в центре Парижа.

В первый день протестов, 17 ноября, один из митингующих был убит во время паники на контрольно-пропускном пункте. После этого, 20 ноября, мотоциклист умер от столкновения с фургоном, маневрировавшим из-за заграждений протестующих.

Источник: Газета.ru

Фото: twitter.com/TheAtlPhoto