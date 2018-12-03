﻿ Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнение всех желаний, Mixnews.lv

Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнение всех желаний (2)

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В мире | 3 декабря 2018 года, 09:38

Американский лидер Дональд Трамп пообещал своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну "исполнение всех желаний" после денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом рассказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Трамп очень дружелюбно относится к Ким Чен Ыну, он ему нравится, поэтому Трамп надеется на выполнение его части соглашения, и тогда все его желания сбудутся", — цитирует Мун Чжэ Ина агентство Yonhap.

Отмечается, что передать данные слова Ким Чен Ыну Трамп попросил президента Южной Кореи на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня этого года в Сингапуре. По её итогам Ким Чен Ын согласился на денуклеаризацию всего Корейского полуострова, а Трамп дал республике гарантии безопасности. В то же время КНДР в августе текущего года отвергла все предложенные Вашингтоном планы по ядерному разоружению.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/photos/65478866@N04

Комментарии 2
Только 45 минут назад
сначала отдаст либеральным оппозиционерам, чтобы те потаскали по побережью корейского полуострова, а потом, исполнит все желания той ноги, которая останется на верёвке.

Плавали, знаем.
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Patriot48 минут назад
Dìvains solìjums. Mierina tas, ka tas nav dots Putinam.
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