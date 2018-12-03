﻿ Порошенко рассказал, зачем украинские корабли отправили через Керченский пролив, Mixnews.lv

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Президент Украины Петр Порошенко пояснил, с какой целью украинские военные корабли были отправлены в Мариуполь через Керченский пролив. Об этом сообщает УНН.

По его словам, переправа украинских судов по суше означала бы признание Керченского пролива российским. Он добавил, что это также означало бы признание "русской оккупации".

"И кто-то говорит, что мы должны использовать другие пути, переправлять по суше военные корабли, и что это означает, уважаемые политиканы? Предложить отдать Керченский пролив россиянам?", — сказал Порошенко.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что "на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование". ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/PolitVesti.com