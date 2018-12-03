﻿ На AliExpress продают чехлы для телефонов с Порошенко, Mixnews.lv

Украинский лидер изображен в женском платке, вместо названия популярного шоколада написано "Паленка".

На китайской площадке AliExpress появились чехлы с президентом Украины Петром Порошенко. Президент изображён в платке, как девочка с обёртки известного шоколада.

Картинка на чехле стилизована под обертку шоколада "Алёнка", только вместо девочки в платке изображён президент Украины. Вместо названия шоколада написано "Палёнка", в нижней части композиции находятся логотип фабрики Roshen и рисунок поросенка в короне. Стоимость такого чехла не превышает 150 рублей.

Отметим, что также на AliExpress пользуются популярностью чехлы с изображением российского лидера, однако подобных композиций с Путиным в маркетплейсе найти не удалось. Судя по всему, покупателям нравится идея такого аксессуара для смартфона. Один из пользователей приобрёл чехол с Порошенко, отметив быструю доставку и хорошее качество картинки.