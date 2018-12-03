﻿ В Книге рекордов Гиннесса назвали Севастополь российским, Mixnews.lv

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Книга рекордов Гиннесса обозначила Севастополь как территорию России в сертификате о регистрации рекорда по балансировке предметов, соответствующая запись сделана в сертификате, опубликованном на сайте справочника Guinness World Records.

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала установленный еще в мае в Севастополе рекорд по балансированию гвоздей белорусом Александром Бендиковым. Рекордсмен удержал на шляпке одного гвоздя 349 гвоздей.

В сертификате указывается место установления рекорда: In Sevastopol, Russian Federation.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Владимир Переклицкий