﻿ В Книге рекордов Гиннесса назвали Севастополь российским, Mixnews.lv

В Книге рекордов Гиннесса назвали Севастополь российским (7)
В мире | 3 декабря 2018 года, 13:47
Книга рекордов Гиннесса обозначила Севастополь как территорию России в сертификате о регистрации рекорда по балансировке предметов, соответствующая запись сделана в сертификате, опубликованном на сайте справочника Guinness World Records.
Книга рекордов Гиннесса зафиксировала установленный еще в мае в Севастополе рекорд по балансированию гвоздей белорусом Александром Бендиковым. Рекордсмен удержал на шляпке одного гвоздя 349 гвоздей.
В сертификате указывается место установления рекорда: In Sevastopol, Russian Federation.
Источник: РИА Новости
Фото: flickr.com/Владимир Переклицкий
И в чем проблема? Севастополь ВСЕГДА был, есть и будет город русских моряков.
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Зачем писать о давно известном факте, лучше видео рекорда.
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Ты лей слезы по Пыталово!!!
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