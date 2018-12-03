﻿ "Северный поток - 2" назвали формой "замаскированной войны", Mixnews.lv

"Северный поток - 2" назвали формой "замаскированной войны"
В мире | 3 декабря 2018 года, 15:06
Украинский премьер Владимир Гройсман в очередной раз высказался по поводу строительства "Северного потока — 2". На этот раз он увидел в нём форму некоей "замаскированной войны" против Европы.
Гройсман убеждён, что эту "войну" Россия ведёт против потребителей газа в европейских странах.
""Северный поток — 2" — это форма замаскированной войны против Европы", — заявил он в интервью Die Welt.
Гройсман также утверждает, что Украине важно сохранить статус приоритетного транзитёра.
Как уже сообщалось, проект "Северного потока — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже проложено около 300 километров труб.
Источник: L!FE.ru