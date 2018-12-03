﻿ "Северный поток - 2" назвали формой "замаскированной войны", Mixnews.lv

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Украинский премьер Владимир Гройсман в очередной раз высказался по поводу строительства "Северного потока — 2". На этот раз он увидел в нём форму некоей "замаскированной войны" против Европы.

Гройсман убеждён, что эту "войну" Россия ведёт против потребителей газа в европейских странах.

""Северный поток — 2" — это форма замаскированной войны против Европы", — заявил он в интервью Die Welt.

Гройсман также утверждает, что Украине важно сохранить статус приоритетного транзитёра.

Как уже сообщалось, проект "Северного потока — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже проложено около 300 километров труб.