﻿ Появилось видео взрыва грузовика с газом, в котором погиб водитель, Mixnews.lv

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24-летний Энтони Карневале погиб в 2015 году, когда его автомобиль взорвался на перекрёстке в Футскрее, Австралия. И вот теперь коронерский суд штата Виктория опубликовал видео, снятое камерами видеонаблюдения.

Энтони Карневале вёз газовые баллоны в свой дом в пригороде Мельбурна, когда искра от аккумуляторной батареи спровоцировала взрыв. Автомобиль буквально разнесло на части, и лишь чудом не пострадал никто, кроме водителя.

Причиной трагедии коронеры считают небольшую утечку газа, о которой сам Энтони даже не подозревал. Вероятнее всего, баллоны были закрыты недостаточно плотно и одной искры хватило для мощного взрыва.

Источник: L!FE