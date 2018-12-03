﻿ Глава НАТО признал необходимость диалога с Россией, Mixnews.lv

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Глава НАТО признал необходимость диалога с Россией (4)

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В мире | 3 декабря 2018 года, 14:34

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости политического диалога с Россией на пресс-конференции перед заседанием Совета НАТО на уровне глав МИД, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, диалог с Москвой нужен в любом случае, даже если страны военного альянса не верят в нормализацию отношений с российской стороной.

«Диалог с Россией нужен для того, чтобы избежать опасных инцидентов», — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в противном случае ситуация может выйти из-под контроля, и это создаст определенные угрозы.

Генсек НАТО подтвердил, что альянс нарастил присутствие в Черном море.

По его словам, блок усилил присутствие в регионе.

«Мы увеличили присутствие от 80 до 120 дней», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО также поможет грузинской стороне развить службы ВМС и береговой охраны на Черном море.

Ранее Минобороны заявило о концентрации войск НАТО у границ России под видом учений.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Все похер30 минут назад
Сами убедили страны участников НАТО во враждебности России, а теперь "мы не виноваты...".
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Патриот 30 минут назад
Отрофированная НАТО поняла что Россия скоро начнёт этой террорестической банде вышибать зубы!
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Latviešu Patriots8 минут назад
Krima tika atbrīvota 2014.gada martā. Doņecka un Luganska ir Ukrainas sastāva.
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