﻿ Глава НАТО признал необходимость диалога с Россией, Mixnews.lv

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости политического диалога с Россией на пресс-конференции перед заседанием Совета НАТО на уровне глав МИД, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, диалог с Москвой нужен в любом случае, даже если страны военного альянса не верят в нормализацию отношений с российской стороной.

«Диалог с Россией нужен для того, чтобы избежать опасных инцидентов», — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в противном случае ситуация может выйти из-под контроля, и это создаст определенные угрозы.

Генсек НАТО подтвердил, что альянс нарастил присутствие в Черном море.

По его словам, блок усилил присутствие в регионе.

«Мы увеличили присутствие от 80 до 120 дней», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО также поможет грузинской стороне развить службы ВМС и береговой охраны на Черном море.

Ранее Минобороны заявило о концентрации войск НАТО у границ России под видом учений.