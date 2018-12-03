﻿ Украина попала в мировые лидеры по "банковским кризисам", Mixnews.lv

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Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал материалы, в которых говорится, что страна входит в тройку государств, которые лидируют в мире по частоте системных банковских кризисов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что в материалах к презентации новой стратегии регулятора по макропруденциальной политике для предупреждения системных кризисов говорится, что в течение последних 20 лет такие кризисы на Украине произошли трижды.

«Реализация Национальным банком макропруденциальной политики будет содействовать не только устойчивости финансовой системы, но и усилению доверия к банкам, поддержке дальнейшей макроэкономической стабильности», — отметил глава НБУ Яков Смолий в ходе презентации.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.