﻿ Умер российский писатель Андрей Битов, Mixnews.lv

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В Москве в возрасте 81 года умер писатель Андрей Битов. Об этом сообщила в Facebook литературный критик Галина Юзефович.

Битов родился в Ленинграде 27 мая 1937 года. Он начал писать в 1956 году, а в 1965-м стал членом Союза писателей.

Битов считается одни из основателей постмодернизма в русской литературе.

До распада СССР некоторые из его произведений сначала печатались в США. В 1979 году он также стал одним из создателей бесцензурного альманаха "Метрополь", который запрещался советскими властями до 1986 года.

Источник: "Дождь"

Фото: Светлана Холявчук / ТАСС