﻿ В Эстонии предложили разорвать пограничный договор с Россией, Mixnews.lv

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Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила проект закона, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что законопроект также предполагает отзыв подписи Эстонии под соглашением о договоре о границах с Россией.

Депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон пояснил, что причиной появления такого законопроекта стали события в Керченском проливе.

"Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров", — подчеркнул Мадиссон.

В ERR напомнили, что в октябре прошлого года Рийгикогу уже отклонял схожую инициативу EKRE.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/Baltic Features