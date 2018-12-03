﻿ В Эстонии предложили разорвать пограничный договор с Россией, Mixnews.lv

В Эстонии предложили разорвать пограничный договор с Россией
Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила проект закона, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией. Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что законопроект также предполагает отзыв подписи Эстонии под соглашением о договоре о границах с Россией.
Депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон пояснил, что причиной появления такого законопроекта стали события в Керченском проливе.
"Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров", — подчеркнул Мадиссон.
В ERR напомнили, что в октябре прошлого года Рийгикогу уже отклонял схожую инициативу EKRE.
Источник: Газета.ru
Фото: flickr.com/Baltic Features