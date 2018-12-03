﻿ Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube, Mixnews.lv

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг YouTube-блогеров с самыми высокими заработками в 2018 году. Его возглавил семилетний американец Райан, который заработал 22 миллиона долларов. Он ведет канал Ryan Toys Review с обзорами игрушек, у него 17,3 миллиона подписчиков.

На втором месте рейтинга — американский актер Джейк Пол. Он заработал 21,5 миллиона долларов. Пол выкладывает клипы и пранки, у его канала 17,5 миллиона подписчиков. Третье место заняли авторы канала Dude Perfect со спортивными трюками. За год они заработали 20 миллионов долларов. У канала 36,8 миллиона подписчиков.

В пятерку также вошли блогер Дэн Миддлтон. Он заработал 18,5 миллиона долларов, на его канал DanTDM с обзорами видеоигр, в частности, Minecraft, подписаны 20,7 миллиона человек. Пятое место — у певца, стилиста и визажиста Джеффри Стара. Его канал посвящен моде и стилю, на него подписано 11,4 миллиона человек. За год он заработал 18 миллионов долларов.

Год назад Forbes назвал Дэна Миддлтона самым высокооплачиваемым блогером, в 2017 году он заработал 16,5 миллиона долларов.

Источник: "Дождь"

Фото: pixabay.com