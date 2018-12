﻿ Амстердам лишился знаменитой надписи "I am sterdam", Mixnews.lv

В мире |

Популярную среди туристов надпись "I am sterdam", состоящую из больших красных и белых букв, убрали с площади перед художественным музеем Rijksmuseum (Рейксмюсеум) в Амстердаме.

"Буквы "I amsterdam" перед Rijksmuseum убрали. С буквами (и прекрасным фоном) было сделано бесчисленное количество фотографий, видео и селфи", — сообщил музей в Twitter.

The #IAmsterdam letters in front of the Rijksmuseum have now been removed. The letters (and the beautiful backdrop) are featured in countless photos, videos and selfies. Enjoy this small tribute and feel free to post yours too! #byeIAmsterdam pic.twitter.com/rxxzwdsOb6