﻿ Журналист: Порошенко "военное положение" согласовал с Меркель и НАТО, Mixnews.lv

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Журналист: Порошенко "военное положение" согласовал с Меркель и НАТО (6)

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В мире | 4 декабря 2018 года, 09:06

Украинский журналист и писатель Дмитрий Гордон в интервью телеканалу NewsOne заявил, что области действия и сроки военного положения на Украине были скорректированы с учетом руководителей западных стран.

Он напомнил, что из-за инцидента в Керченском проливе украинский президент Петр Порошенко ввел военное положение на 30, а не 60 дней.

По его словам, это связано с тем, что глава государства не хотел срывать президентские выборы, которые должны состояться 31 марта будущего года.

Гордон также рассказал, что Порошенко по этому вопросу звонили канцлер Германии Англеа Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В феврале нынешнего года Гордон обвинил Меркель в предательстве за улыбку российскому президенту Владимиру Путину.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

Источник: Украинская Правда

Комментарии 6
Можно узнать?4 часа назад
Что ещё с 2014 года журналист и писатель Дмитрий Гордон наговорил в телеэфире? И насколько эта информация и его личное мнение по тому или иному событию соответствует действительности?
1
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ха3 часа назад
иди слезу пусти, из за "агрессии".
2
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LR pilsonis3 часа назад
слыш, мудак, все кого ты перечислил - украина, нато, путин и еще всякая мразь, все они играют на одну руку. свои сопли подтирай втихоря, а не выстовляй на всеобщее обозрение.
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