﻿ "Золотой мяч" достался Модричу после 10 лет господства Месси и Роналду, Mixnews.lv

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Полузащитник мадридского "Реала" и хорватской сборной Лука Модрич, получил "Золотой мяч". Впервые с 2007 года награду вручили не Криштиану Роналду и не Лионелю Месси, пишет Русская служба BBC.

"Золотой мяч" неофициально называют наградой лучшему футболисту года. С 2007 года и Месси и Роналду эту награду вручали по пять раз каждому.

Принимая награду, Модрич поблагодарил товарищей по "Реалу", весь персонал клуба и своего тренера.

Модрич стал первым футболистом из Хорватии, получившим этот престижный приз. 33-летний полузащитник в минувшем году помог "Реалу" вновь победить в Лиге чемпионов а также внес ощутимый вклад в выступление Хорватии на чемпионате мира в России.

"Золотой мяч" вручается с 1956 года, премия была учреждена журналом France Football. Победитель премии выбирается по итогам голосования спортивных журналистов.

С 2010 года "Золотой мяч" проводился совместно с премией "Игрок года ФИФА" и сменил название на "Золотой мяч ФИФА". Однако в прошлом году France Football прекратил сотрудничество с футбольной ассоциацией и вновь стал вручать награду самостоятельно.