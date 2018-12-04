﻿ Исполняем мечты! Благотворительный домик Laima ждет в гости латвийцев, Mixnews.lv

Исполняем мечты! Благотворительный домик Laima ждет в гости латвийцев (5)
В преддверии новогодних праздников, уже седьмой год подряд свои двери перед латвийцами распахнул благотворительный домик Laima, где каждый может помочь исполнению рождественских желаний детей из малообеспеченных латвийских семей.
Традиционно, у всех желающих есть возможность выбрать открытку с пожеланием о подарке и воплотить в жизнь мечту одного из детей. В этом году в Ригу были доставлены 1500 открыток с детскими пожеланиями из 11 различных регионов Латвии.
Как это работает?
Дети из малообеспеченных семей по всей Латвии нарисовали открытки с мечтами о своих Рождественских подарках.
приходите в благотворительный домик «Laima, расположенный около Лаймовских часов, в самом центре Риги.
Выберите одну из открыток в домике или на сайте Laimasnamins.lv.
Подготовьте подарок.
Команда Laima доставит подарки детям и мечта о рождественском чуде исполнена!
Посетить благотворительный домик Laima можно до 23 декабря, ежедневно с 10:00 до 20:00. Более подробную информацию можно найти на сайте laimasnamins.lv.
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Лучше бы организовали праздник для таких детишек.
Это откровенное жлобство. Предприятию с оборотом и прибылью просить купить у них для детей подарки