﻿ Исполняем мечты! Благотворительный домик Laima ждет в гости латвийцев, Mixnews.lv

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Исполняем мечты! Благотворительный домик Laima ждет в гости латвийцев (5)

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В мире | 4 декабря 2018 года, 10:48

В преддверии новогодних праздников, уже седьмой год подряд свои двери перед латвийцами распахнул благотворительный домик Laima, где каждый может помочь исполнению рождественских желаний детей из малообеспеченных латвийских семей.

Традиционно, у всех желающих есть возможность выбрать открытку с пожеланием о подарке и воплотить в жизнь мечту одного из детей. В этом году в Ригу были доставлены 1500 открыток с детскими пожеланиями из 11 различных регионов Латвии.

Как это работает?

  1. Дети из малообеспеченных семей по всей Латвии нарисовали открытки с мечтами о своих Рождественских подарках.

  2. приходите в благотворительный домик «Laima, расположенный около Лаймовских часов, в самом центре Риги.

  3. Выберите одну из открыток в домике или на сайте Laimasnamins.lv.

  4. Подготовьте подарок.

  5. Команда Laima доставит подарки детям и мечта о рождественском чуде исполнена!

Посетить благотворительный домик Laima можно до 23 декабря, ежедневно с 10:00 до 20:00. Более подробную информацию можно найти на сайте laimasnamins.lv.

Комментарии 5
Патриот 2 часа назад
Фабрика Лайма в Эстонию переселилась, одна будка осталась с названием Лайма! Налогами задушили!
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Владимир Варзилов2 часа назад
Опять! Подарок делайте вы, а вручат организаторы !!!
Хорошая реклама за чужой счёт
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Владимир Варзилов2 часа назад
Без разницы куда фирма переехала.
Лучше бы организовали праздник для таких детишек.
Это откровенное жлобство. Предприятию с оборотом и прибылью просить купить у них для детей подарки
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