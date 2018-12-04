﻿ Порошенко заявил о "тотальной изоляции" России, Mixnews.lv

Порошенко заявил о "тотальной изоляции" России (20)

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В мире | 4 декабря 2018 года, 11:37

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия находится в "тотальной изоляции", а Киев называет "активным игроком".

"Это результат нашей общей международной координации. Но подчеркиваю, свою страну мы будем защищать сами", — заявил Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV.

По его словам, "Украина имеет надежных союзников".

"Успех нашей международной позиции является совершенно очевидным. Сегодня координация осуществляется абсолютно мгновенно. Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины", — добавил Порошенко.

Отношения России и Украины обострились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу России.

Источник: РИА Новости

Комментарии 20
Alex1 час назад
...таки Петька прав ! Ему и вправду удалось почти тотально (остался интернет) изолировать украинцев от России.Что да ,то да .И шо с того ?
2
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yes1 час назад
Где был Пеца Потрошенка на саммите Г20 пока Путин завтракал с бабушкой Меркель, базарил с блондином Трампом,Макаронником и другими? хлебал от горя горилку?
3
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Патриот 1 час назад
Этож надо так допиться! Петя Петух! Найдут тебя в болоте лет так через триста!
3
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