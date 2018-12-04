﻿ Порошенко заявил о "тотальной изоляции" России, Mixnews.lv

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия находится в "тотальной изоляции", а Киев называет "активным игроком".

"Это результат нашей общей международной координации. Но подчеркиваю, свою страну мы будем защищать сами", — заявил Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV.

По его словам, "Украина имеет надежных союзников".

"Успех нашей международной позиции является совершенно очевидным. Сегодня координация осуществляется абсолютно мгновенно. Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины", — добавил Порошенко.

Отношения России и Украины обострились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу России.

Источник: РИА Новости