﻿ СМИ: актера Алексея Панина сняли с самолета за пьяный дебош, Mixnews.lv

СМИ: актера Алексея Панина сняли с самолета за пьяный дебош (3)

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В мире | 4 декабря 2018 года, 14:19

Российского актера, видеоблогера и режиссера-дебютанта Алексея Панина сняли 1 декабря во Внуково с рейса Стамбул - Москва лоукостера "Победа" - за пьяный дебош на борту.

Об этом передает со ссылкой на свой источник ТАСС. Позже информацию подтвердили агентству в пресс-службе лоукостера.

Уточнено, что 41-летний актер "Жмурок", игнорируя личное предупреждение бортпроводников, дважды покурил в туалете лайнера, при этом крича пассажирам, что бывшая жена, стюардесса, научила его курить в самолетах "правильно", предложив присутствующим словесный мануал процесса.

Кроме того, артист неоднократно обругал сотрудников рейса нецензурными словами, распивал спиртное и потребовал принести ему авторучку - на предмет раздать автографы фэнам.

Сообщено, что Панин выкрикивал и лозунги того плана, что в России ему ничего не будет, так как он - "звезда".

При этом вины своей в произошедшем артист, столь мелкостыдным, но действенным образом наработавший себе очередной "хайп" в СМИ, и не думал отрицать.

Известно, что авиакомпания намерена взыскать с Панина за все понесенные расходы, включая затраты на санобработку самолета.

Источник: rg.ru
Комментарии 3
Ага4 часа назад
Да по нему давно Кащенко плачет...
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.4 часа назад
какой из него уже артист? идиот спившийся,которому место ЛТП закрытого типа.
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Сергей3 часа назад
Мих. Вы считаете что это чмо заслуживает обсуждения, мне например кажется нужно писать о Франции, но вам не дали отмашки . Трусливые желтые интернет шафки
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