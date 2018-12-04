﻿ "Крестный отец": в Италии арестован возможный главарь мафии "Коза ностра", Mixnews.lv

В мире |

Итальянская полиция во вторник в ходе рейда в Палермо задержала 45 членов сицилийской мафии "Коза ностра", среди которых - ее предполагаемый главарь, 80-летний ювелир Сеттимо Минео, пишет BBC.

Итальянские СМИ называют его преемником бывшего главаря "Коза ностры" Сальваторе Риины, умершего в тюрьме в ноябре 2017 года. Как сообщалось, в мае Минео был избран "крестным отцом" мафии на встречи лидеров "Коза ностры".

Задержанных обвиняют в вымогательстве, незаконном ношении оружия, поджогах и других преступлениях.

Сицилийская мафия "Коза ностра" сумела после долгого перерыва восстановить свою лидерскую верхушку, так называемую "куполу". Встреча лидеров этой преступной группировки прошла впервые с 1993 года.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини написал в "Твиттере", что эта незаурядная операция карабинеров разрушила новую "куполу" "Коза ностры".

Карабинеры - один из четырех видов вооруженных сил Италии, исполняющий полицейские функции на территории страны.

В последние годы полиция нанесла сильный ущерб сицилийской мафии, но "Коза ностра" пытается восстановить свое лидерство в преступном мире, сообщают итальянские СМИ.

Фото из Flickr/Skalldyr