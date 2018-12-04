﻿ Украина обвинила Россию в кибератаке на свои суды, Mixnews.lv

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Служба безопасности Украины сообщила о том, что российские спецслужбы якобы совершили попытки масштабной кибератаки на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти страны, передает "112 Украина".

По данным сотрудников СБУ, кибератака началась с рассылки зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов, после открытия которых на компьютер скачивалось вредоносное программное обеспечение, делающее возможным несанкционированное вмешательство в информационные системы украинских судов и похищение служебной информации.

"По заключению специалистов, замысел спецслужб России заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Негативные последствия произошедшего были локализованы силами сотрудников государственной судебной администрации, а также госспецсвязи Украины.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Daniel Lane