﻿ Украина обвинила Россию в кибератаке на свои суды, Mixnews.lv

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Украина обвинила Россию в кибератаке на свои суды (4)

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В мире | 4 декабря 2018 года, 18:22

Служба безопасности Украины сообщила о том, что российские спецслужбы якобы совершили попытки масштабной кибератаки на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти страны, передает "112 Украина".

По данным сотрудников СБУ, кибератака началась с рассылки зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов, после открытия которых на компьютер скачивалось вредоносное программное обеспечение, делающее возможным несанкционированное вмешательство в информационные системы украинских судов и похищение служебной информации.

"По заключению специалистов, замысел спецслужб России заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Негативные последствия произошедшего были локализованы силами сотрудников государственной судебной администрации, а также госспецсвязи Украины.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Daniel Lane

Комментарии 4
yes51 минуту назад
твой заокеанский хозяин всех взламывает, даже своих союзников и даже не скрывают
так что Анжела закрой свой раздолбаный казармой рот
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Патриот1 час назад
Почему нет?! Хотели войны, получайте! Братоубийцы позорные! И это только начало, вешайтесь!
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Патриот 1 час назад
Тебе сказали в свинарник к братьям и сёстрам, значит в свинарник! Опять хочешь сапогом в пятак получить?! Не послушное животное?!
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