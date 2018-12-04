﻿ Дизайнер показал логотипы знаменитых художников, Mixnews.lv

Дизайнер показал логотипы знаменитых художников
Бразилец Мильтон Омена придумал логотипы для известных художников, проанализировав их творчество, привычки и образ жизни, пишет Tjournal.
"Я никогда раньше не делал собственные логотипы и не использовал в работах более трёх цветов. Я воплотил свое видение, вдохновляясь художниками со сложившимся узнаваемым стилем", - говорит Мильтон Омена.
Леонардо да Винчи
В качестве источника вдохновения Омена использовал тетради и исследования да Винчи — он предположил, что великого итальянца будет правильно изобразить скорее изобретателем, нежели художником.
Винсент Ван Гог
О Ван Гоге писали как об очень сдержанном и вдумчивом человеке, а также очень скрупулезном художнике — эти знания бразильский дизайнер постарался аккумулировать и отразить в своей работе.
Клод Моне
Дизайнер вдохновлялся знаменитой серией картин Моне, в которой художник запечатлел один и тот же мост над озером с водяными лилиями.
Сальвадор Дали
Омена совместил два знаковых для Дали символа — знаменитые усы художника и "стекающие" часы с его картины "Постоянство памяти".
Пабло Пикассо
В своей работе бразилец зашифровал тот факт, что работы Пикассо входят в число самых дорогих предметов искусства, когда-либо проданных на аукционах.
Пит Мондриан
Авторский стиль Мондриана повлиял не только на живопись, но и на архитектуру и графический дизайн.