﻿ Forbes назвал самых влиятельных женщин мира, Mixnews.lv

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Канцлер Германии Ангела Меркель, как и годом ранее, возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.

Издание напоминает, что Меркель, занимающая пост канцлера с 2005 года, не будет переизбираться в 2021 году, но при этом все еще "остается де-факто лидером Европы".

На второй и третьей строчках — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард.

На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 23-м — британская королева Елизавета II, дочь и советник президента США Дональда Трампа — Иванка заняла 24-ю строчку.

Источник: РИА Новости