﻿ США и НАТО выдвинули России ультиматум, Mixnews.lv

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НАТО официально обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представлет существенный риск евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении НАТО.

Ранее с подобными заявлениями выступали США. Но сейчас Вашингтону удалось убедить союзников по НАТО в обоснованности своих опасений.

"У США есть доказательства того, что Россия нарушает договор [РСНВ]. И мы предоставляли эти доказательства и России, и нашим партнерам. Я не могу обсуждать разведданые и детали той информации, которая могла быть предоставлена. Но все стороны ознакомлены со сведениями, которые им следует знать", - заявила в эксклюзивном интервью Би-би-си представитель госдепартамента США Ванесса Аскер.

Вашингтон заявил, что выйдет из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

"Россия прекрасно знает, что ей нужно сделать, - отметила Аскер. - Мы пояснили все в деталях. Мы предоставили доказательства того, что Россия не выполняет условия [договора РСМД]. Вначале Москва вообще отрицала наличие таких ракет. Но затем признала их существование, добавив, что они не представляют угрозы"

По словам Аскер, США провели более 30 бесед по этой теме с представителями России за последние пять лет.

Обмен уколами

Представители НАТО заявили, что будущее договора РСМД теперь зависит от России.

"НАТО дает России последний шанс по спасению договора РСМД. Или она должна готовиться к миру без ДРСМД", - заявил по итогам совещания генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

США с 2014 года обвиняют Россию в нарушениях договора, но раньше не представяли союзникам доказательств обоснованности своих заявлений.

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выдвигала встречные претензии к США, связанные с размещением элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

"Наши ракеты не нарушают, а вот они нарушают. МК41 (Пусковая установка) двойного назначения, AGM158 - ракета, которая переведена на режим универсальной пусковой установки наземного использования, а также универсальный беспилотник, который с большим зарядом может долететь, обойдя всё, - они уже поставили на военные базы в Европе все эти системы", - сказал Интерфаксу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Все страны-члены НАТО сегодня согласились с аргументами в пользу того, что США не нарушают условия договора. Так что Россия - единственная, кто говорит об этом", - ответили Би-би-си в Госдепе США.Заявление НАТО подписали представители всех 29 стран-участниц альянса.

"Я не могу говорить за других членов НАТО о том, почему такое решение было принято именно сейчас. Но, возможно, на их решение повлияли недавние действия России в Керченском проливе", - заявила в интервью Би-би-си представитель госдепартамента Ванесса Аскер.

"Что я могу сказать точно - сегодня во время совещания не было разногласий, не было сомнений. И заявление было подписано и поддержано единогласно", - добавила она.

Версия США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс изложил американский взгляд на события в конце прошлой недели.

"Россия начала скрытую разработку ракеты средней дальности наземного базирования 9М729, предположительно, в середине 2000-х годов. Ракета может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой", - отметил глава Национальной разведки.

"Россия начала испытания ракеты в конце 2000-х и к 2015 завершила всесторонние летные испытания, состоявшие из многочисленных запусков 9М729 как со стационарных, так и с мобильных пусковых установок", - добавил Коутс.

Разведсообщество США считает, что Кремль модернизирует ракетные силы, чтобы они могли поражать критически важные военные и промышленные объекты в Европе, тем самым пытаясь запугать НАТО.

При этом Россия заявляет, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД.

Более того, данный вид вооружения не попадает в сферу охвата договора ввиду ее дальности, подчеркнули в МИД России.

Что такое договор РСМД?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в декабре 1987 года. Его называли началом конца холодной войны.

Документ запрещает обеим странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Другие существующие ядерные державы - в том числе Китай - не подписывали РСМД.

Вашингтон неоднократно обвинял в Москву в нарушении положений документа из-за разработки Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), дальность которой, по утверждению американской стороны, не соответствует условиям договора.

Российская сторона, в свою очередь, обвиняет США в размещении пусковых установок для систем ПВО в Румынии, которые могут оснащаться в том числе крылатыми ракетами средней дальности. Речь идет о комплексе Aegis Ashore, который заступил на боевое дежурство на военной базе Девеселу в Румынии.

Чем это грозит?

"США очень ценили, что договор РСМД работал много-много лет. И мы хотели бы, чтобы он работал и дальше. Но для этого нужно, чтобы условия соблюдали все стороны. На данном моменте нам нужно предпринять шаги для самозащиты", - сказала Би-би-си Аскер.

Она добавила, что на данном этапе вопрос возможного введения дополнительных экономических санкций против России в связи с РСМД не обсуждался.

В случае выхода США из ДРСМД Россия будет вынуждена принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности, заявляли ранее в Кремле.

В военно-техническом плане выход США из договора ознаменует собой начало активной фазы разработки американцами комплексов, которые подпадали под ограничения этого документа.

В политическом смысле выход США из соглашения РСМД - это серьезный удар по всей системе договоров об ограничении ракетно-ядерных вооружений между Россией и США.

Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация снижает шансы на продление договора СНВ-3.

Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США восемь лет назад подписали тогдашние президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он стал седьмым по счету договором о сокращении стратегических ядерных сил, заключенным между Москвой и Вашингтоном. Срок СНВ-3 истекает в 2021 году, однако ухудшение отношений между Россией и США ставит продление договора под вопрос.

Если ситуация будет развиваться по оптимистическому сценарию, расторжение существующих соглашений приведет к формированию новой системы договоров об ограничении вооружений.

При негативном сценарии окончание действия РСМД и СНВ-3 может означать крах всей системы контроля над вооружениями.

Источник: BBC News