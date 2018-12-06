﻿ В России массово переименовали аэропорты, Mixnews.lv

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В России массово переименовали аэропорты (4)

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В мире | 6 декабря 2018 года, 14:41

Итоги конкурса по выбору имен исторических деятелей для российских аэропортов "Великие имена России" были опубликованы на официальном сайте. Также результаты выбора россиян были объявлены в эфире телеканала "Россия 1".

В ходе голосования, было решено, что московский аэропорт Шереметьево назовут в честь Александра Пушкина, а Домодедово — в честь Михаила Ломоносова.

Помимо этого, стало известно, что аэропорт Храброво в Калининграде получит имя императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт в Калуге может быть назван в честь ученого и изобретателя Константина Циолковского, в Красноярске аэропорт может получить новое имя в честь певца Дмитрия Хворостовского, а нижегородский аэропорт планируют назвать именем летчика Валерия Чкалова.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/schulzpin

Комментарии 4
yes1 день назад
аэропорт рига в буша не хотите?
1
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Well5 минут назад
Огромной России есть кем и чем гордиться.
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Рижанин17 минут назад
А почему бы Рижскому аэропорту не дать имя Яниса Райниса или Михаила Таля?
Ну вот уж этими-то именами можно гордиться по всему миру, а Таля и так весь мир знает и уважает.

Давать имена действительн достойных людей аэропортам или железнодорожным станциям это хорошая идея.
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