﻿ "Письмо о Боге" Эйнштейна ушло с молотка почти за три миллиона долларов, Mixnews.lv

В мире |

"Письмо о Боге" Альберта Эйнштейна, написанное за год до смерти ученого, было продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке за сумму около трех миллионов долларов, сообщает аукционный дом.

"Письмо о Боге" Альберта Эйнштейна продано на аукционе Christie"s Нью-Йорк за 2,892,500 долларов", — сообщается в Twitter аукционного дома. Отмечается, что лот изначально был оценен в 1,5 миллиона долларов. Письмо в оригинальном конверте датировано 3 января 1954 года и написано на немецком языке, текст включает несколько исправлений, сделанных рукой ученого. Подпись гласит "А. Эйнштейн". Послание заняло две страницы размером 215 на 280 миллиметров. Оно предназначалось немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду, который работал в Принстонском университете. К лоту прилагалась черно-белая фотография Гуткинда.

По данным сайта Christie's, Эйнштейн написал Гуткинду после прочтения его книги "Выбери жизнь: Библейский призыв к восстанию" (1952 год), которую выбрал по совету голландского математика и философа Лейтзена Брауэра (1881-1966). Гуткинд отправил экземпляр своей книги в 1954 году.

Как сообщает аукционный дом, это "самое известное письмо Эйнштейна о боге, его еврейской идентичности и вечном поиске смысла человеком".

"Это удивительно откровенное, личное письмо было написано за год до смерти Эйнштейна и остается наиболее полно сформулированным выражением его религиозных и философских взглядов", — говорится в описании лота.

"Слово "бог" для меня не более чем выражение и продукт человеческих слабостей, Библия — собрание почитаемых, но все еще довольно примитивных легенд. Никакая интерпретация, независимо от того, насколько она тонкая, не может для меня изменить что-либо в этом", — говорится в тексте письма.

Отмечается, что Эйнштейн так же воспринимал и иудаизм, хотя открыто идентифицировал себя с этой религией. "Для меня настоящая еврейская религия, как и все другие религии, является воплощением примитивных суеверий", — писал ученый.

Ранее на аукционах были проданы письма Эйнштейна с формулами, рассуждениями о боге и политике, письмо о печальном будущем нацистской Германии, назидательные записи ученого, которыми он 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, и даже послание девушке, отказавшей ему в свидании.

Источник: Ria

Фото из Flickr/L'Isola D'Oro