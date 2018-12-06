﻿ Time предупреждает о рекордном уровене опасности для журналистов, Mixnews.lv

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Time предупреждает о рекордном уровене опасности для журналистов (2)

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В мире | 6 декабря 2018 года, 07:07

Опасность работы журналиста в настоящее время находится на самом высоком уровне за 10 лет, пишет Time со ссылкой на результаты нового исследования британской правозащитной организации ARTICLE 19.

В 2017 году 78 журналистов были убиты, еще 326 заключены в тюрьму. Отмечается, что они стали жертвами при выполнении работы или за нее. Организация в своем новом исследовании обращает внимание на то, что работники средств массовой информации впервые за много лет сталкиваются с существенным увеличением потенциальных угроз физического насилия или словесных атак.

Авторы доклада констатируют снижение уровня свободы СМИ во всем мире, особенно в таких странах, как Россия, Турция и Венгрия, говорится в материале. В исследовании также отмечается обеспокоенность по поводу ситуации со СМИ в Соединенных Штатах.

В частности, президент США Дональд Трамп и члены его администрации зачастую нападали на СМИ, называя их fake news. Кроме того, Белый дом отозвал аккредитацию у журналиста CNN Джима Акосты после его перепалки с Трампом. Также в исследование обращено внимание на убийство оппозиционного саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи и арест репортеров агентства Reuters в Мьянме.

Источник: Gazeta

Комментарии 2
clax2 часа назад
И почему все врут или есть что скрывать, хотя кушать каждый день надо, вот и фейк. А тут следует задуматься, если выключить телевизор, то у людей больше ничего и не останется. Вранье - вопрос риторический и чего воздух сотрясать, знают куда идут.
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Patriot3 часа назад
Źurnàlistu darbu protams ierobeźot nedrìkst, jo vini darbojàs sabiedrìbas interesès, iznemot protams gadìjumus, kad źurnàlisti darbojas pret valsti, izplata ķengas un organizè provokàcijas.
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