﻿ Порошенко призвал Запад ввести против России "азовские санкции", Mixnews.lv

Порошенко призвал Запад ввести против России "азовские санкции" (10)

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В мире | 5 декабря 2018 года, 17:36

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил западных партнёров за "мощную поддержку" в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Он пояснил в интервью Bloomberg, что имеет в виду сделанные лидерами ряда стран заявления.

"В этой ситуации, в то время как западные партнёры делают жёсткие заявления, Путин действует. Нам также нужно больше координироваться с тем, чтобы действовать", — отметил глава Украины.

По словам Порошенко, "действовать — не значит начинать войну".

Он призвал Запад ввести против России "азовские санкции", а также нарастить присутствие НАТО в Чёрном море и, возможно, Азовском. Президент отметил, что Киев "пригласил бы корабли НАТО, чтобы сохранять стабильность".

На вопрос о том, оказал ли инцидент в Керченском проливе влияние на экономику Украины или на готовность инвесторов вкладывать средства в страну, Порошенко ответил, несомненно, нет. Политик заверил, что в Украине"стабильная банковская система и стабильный валютный курс".

Источник: L!FE

Комментарии 10
....3 часа назад
Стабильный курс - ниже плинтуса :))) во бля клоун... Был 1€ = 11,5 гривен, а сейчас 1€ = 31,7 гривен. А у них все стабильно! :)))
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yes3 часа назад
да этот алканафт все мозги пропил
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Во даёт! 3 часа назад
Личный статус Порошенко вообще никакой,рейтинг ниже плинтуса. Вот так он пытается что-то свое приподнять и придумывает всякие варианты и схемы.
Жалобы и отровенная ложь вряд ли ему помогут. Если Россия откликнется на провокации,то он(Порошенко) получит какую-нибудь поддержку(на это он надеется),только дураков нет. Зря"штаны рвет".
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