﻿ Порошенко призвал Запад ввести против России "азовские санкции", Mixnews.lv

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Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил западных партнёров за "мощную поддержку" в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Он пояснил в интервью Bloomberg, что имеет в виду сделанные лидерами ряда стран заявления.

"В этой ситуации, в то время как западные партнёры делают жёсткие заявления, Путин действует. Нам также нужно больше координироваться с тем, чтобы действовать", — отметил глава Украины.

По словам Порошенко, "действовать — не значит начинать войну".

Он призвал Запад ввести против России "азовские санкции", а также нарастить присутствие НАТО в Чёрном море и, возможно, Азовском. Президент отметил, что Киев "пригласил бы корабли НАТО, чтобы сохранять стабильность".

На вопрос о том, оказал ли инцидент в Керченском проливе влияние на экономику Украины или на готовность инвесторов вкладывать средства в страну, Порошенко ответил, несомненно, нет. Политик заверил, что в Украине"стабильная банковская система и стабильный валютный курс".

Источник: L!FE