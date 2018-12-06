﻿ Прогресс дошел! На Кубе появится мобильный интернет, Mixnews.lv

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Жители Кубы на этой неделе получат возможность пользоваться мобильным 3G интернетом, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что мобильный интернет на всей территории Кубы заработает с четверга. Для того, чтобы подключиться к сети, необходим мобильный телефон, поддерживающий 3G.

Агентство отмечает, что до этого кубинцы имели доступ через мобильные телефоны только к системе электронных почтовых ящиков.

Новая услуга будет стоить примерно 10 центов за мегабайт мобильного интернета, но есть готовые пакеты предложений - 500 мегабайтов за 7 долларов или 4 гигабайта за 30 долларов.

Еще в 2017 году на Кубе разрешили проводить домашний интернет, тогда же были открыты сотни точек доступа Wi-Fi в парках и торговых комплексах по всей стране. Между тем, Куба остается одним из государств с самым узким уровнем распространения интернета.

Источник: Интерfакс