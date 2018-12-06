﻿ Прогресс дошел! На Кубе появится мобильный интернет, Mixnews.lv

Прогресс дошел! На Кубе появится мобильный интернет (2)
Жители Кубы на этой неделе получат возможность пользоваться мобильным 3G интернетом, сообщает агентство Associated Press.
Ожидается, что мобильный интернет на всей территории Кубы заработает с четверга. Для того, чтобы подключиться к сети, необходим мобильный телефон, поддерживающий 3G.
Агентство отмечает, что до этого кубинцы имели доступ через мобильные телефоны только к системе электронных почтовых ящиков.
Новая услуга будет стоить примерно 10 центов за мегабайт мобильного интернета, но есть готовые пакеты предложений - 500 мегабайтов за 7 долларов или 4 гигабайта за 30 долларов.
Еще в 2017 году на Кубе разрешили проводить домашний интернет, тогда же были открыты сотни точек доступа Wi-Fi в парках и торговых комплексах по всей стране. Между тем, Куба остается одним из государств с самым узким уровнем распространения интернета.
Источник: Интерfакс