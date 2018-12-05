﻿ В Британии за отмывание денег осуждена банда мошенников из Латвии, Mixnews.lv

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В Британии за отмывание денег осуждена банда мошенников из Латвии (5)

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В мире | 5 декабря 2018 года, 17:04

Британский суд приговорил четырех граждан Латвии к тюремному заключению за то, что они организовали преступную группировку, которая специализировалась на отмывании денег и мошенничестве. Об этом в среду, 5 декабря, сообщили британские СМИ.

По данному делу осуждены Арвидс Цивкорс (30), Марис Курсис (30), Хардийс Лангштейнс (37) и Айвар Джагарьян (38) - каждый из них проведет в тюрьме четыре года и 11 месяцев.

Сообщается, что осужденные побуждали латвийцев покинуть родину и приехать в Соединенное Королевство. Преступники обещали людям обеспечить переезд, проживание и работу, указали в прокуратуре.

По приезду в Британию доверчивым латвийцам сообщали, что они должны преступникам денег.

Осужденные заставляли своих жертв открывать счета в банке на свои имена, после чего информацию об этих счетах и банковские карты приехавшие латвийцы должны были сдать преступной группе. Жертв потом отправляли на заработки в разные регионы Британии.

Как отметили в прокуратуре, банда полностью контролировала доходы своих жертв и за отказ в сотрудничестве, преступники грозили латвийцам расправиться с ними силой.

Мужчины были осуждены за противозаконные действия, которые были совершены в период с июня 2012 года по декабрь 2016 года. Судебный процесс, который длился 14 недель, завершился в ноябре этого года. В части обвинения в контрабанде людей осужденные были оправданы.

Комментарии 5
Вот....4 часа назад
И выпусти дикарей в Европу.
Где не появятся,везде "прославляют"себя и государство.
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Крыса4 часа назад
Видать в британии не так радужны перспективы как в латвии
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ЯЯЯ41 минуту назад
То что латыши трудолюбивый народ, миф чистейшей воды, воровство,грабежи, аферы, отывание денег, сутенерство,фиктивные браки, угоны машин и т.далее и тому подобное, вот истинное лицо латышскости и его менталитета. Что не новость криминального характера с запада то обязательно задествовано лицо лат.национальности, и вот эти ценности западной латышскости они хоят привить нам, не получится, сначала сами научитесь жить честно, соблюдайте заповеди божьи, а то слова гимна о прошении благословения это просто лицемерный цинизм.
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