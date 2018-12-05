﻿ В Британии за отмывание денег осуждена банда мошенников из Латвии, Mixnews.lv

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Британский суд приговорил четырех граждан Латвии к тюремному заключению за то, что они организовали преступную группировку, которая специализировалась на отмывании денег и мошенничестве. Об этом в среду, 5 декабря, сообщили британские СМИ.

По данному делу осуждены Арвидс Цивкорс (30), Марис Курсис (30), Хардийс Лангштейнс (37) и Айвар Джагарьян (38) - каждый из них проведет в тюрьме четыре года и 11 месяцев.

Сообщается, что осужденные побуждали латвийцев покинуть родину и приехать в Соединенное Королевство. Преступники обещали людям обеспечить переезд, проживание и работу, указали в прокуратуре.

По приезду в Британию доверчивым латвийцам сообщали, что они должны преступникам денег.

Осужденные заставляли своих жертв открывать счета в банке на свои имена, после чего информацию об этих счетах и банковские карты приехавшие латвийцы должны были сдать преступной группе. Жертв потом отправляли на заработки в разные регионы Британии.

Как отметили в прокуратуре, банда полностью контролировала доходы своих жертв и за отказ в сотрудничестве, преступники грозили латвийцам расправиться с ними силой.

Мужчины были осуждены за противозаконные действия, которые были совершены в период с июня 2012 года по декабрь 2016 года. Судебный процесс, который длился 14 недель, завершился в ноябре этого года. В части обвинения в контрабанде людей осужденные были оправданы.