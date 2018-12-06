﻿ Словакия выслала дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже, Mixnews.lv

В мире |

Словакия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионской деятельности. Об этом сообщает Yahoo.com.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

Дипломата объявили персоной нон-грата 22 ноября. Он покинул Словакию в течение 48 часов.

В посольстве России в Словакии пока не комментируют произошедшее.

Словакия оказалась в числе немногих европейских стран, которые не поддержали высылку российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению Сергея Скрипаля.

Источник: ПОЛИТ.РУ