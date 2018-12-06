﻿ Словакия выслала дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже, Mixnews.lv

Словакия выслала дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже (3)

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В мире | 6 декабря 2018 года, 19:01

Словакия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионской деятельности. Об этом сообщает Yahoo.com.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

Дипломата объявили персоной нон-грата 22 ноября. Он покинул Словакию в течение 48 часов.

В посольстве России в Словакии пока не комментируют произошедшее.

Словакия оказалась в числе немногих европейских стран, которые не поддержали высылку российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению Сергея Скрипаля.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 3
Ха ха ха1 день назад
К сожалению Кремль позаботился о том чтобы в каждом россиянине виделся агент, террорист или просто киллер. Ну а дипломат уж точно шпион. Там других на работу и не берут. Чекисты Россию довели до мирового изгоя.
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Вот он1 день назад
Сговор по-Европейски. Воинственных НАТОвцев,"любителей"марихуаны,секс меньшинств, потстрекателей и кляузников уже мало.
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yes1 день назад
мир это кто САША и её шестёрки?
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