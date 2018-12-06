﻿ Словакия выслала дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже, Mixnews.lv

Словакия выслала дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже (3)
В мире | 6 декабря 2018 года, 19:01
Словакия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионской деятельности. Об этом сообщает Yahoo.com.
С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.
Дипломата объявили персоной нон-грата 22 ноября. Он покинул Словакию в течение 48 часов.
В посольстве России в Словакии пока не комментируют произошедшее.
Словакия оказалась в числе немногих европейских стран, которые не поддержали высылку российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению Сергея Скрипаля.
Источник: ПОЛИТ.РУ
К сожалению Кремль позаботился о том чтобы в каждом россиянине виделся агент, террорист или просто киллер. Ну а дипломат уж точно шпион. Там других на работу и не берут. Чекисты Россию довели до мирового изгоя.
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Сговор по-Европейски. Воинственных НАТОвцев,"любителей"марихуаны,секс меньшинств, потстрекателей и кляузников уже мало.
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мир это кто САША и её шестёрки?
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