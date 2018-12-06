﻿ Россия пригрозила ответным ударом по странам с американскими ракетами, Mixnews.lv

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В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) целями ответных действий России станут страны, разместившие у себя такие американские ракеты, заявил начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - заявил он в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.

Герасимов в очередной раз обвинил США в нарушении ДРСМД, а встречные обвинения Вашингтона назвал "попыткой закамуфлировать истинное положение дел".

Помимо этого, глава российского генштаба утверждает, что США обходят некоторые положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

"К сожалению, наши американские партнеры для выхода на установленные договором количественные параметры на протяжении двух лет осуществляли переоборудование части своих стратегических наступательных средств (по четыре пусковые установки на каждой из 14 подводных лодок типа "Огайо" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н) и в одностороннем порядке исключили их из учета по договору. Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц", - сказал он.

Напомним, как ранее писал Mixnews, накануне НАТО выпустила официальное заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении договора об РСМД.

Источник: Русская служба BBC фото: LETA