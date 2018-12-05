﻿ Microsoft удалила рекламный ролик с Охлобыстиным, Mixnews.lv

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Компания Microsoft решила удалить рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина, в котором он рекламирует программное обеспечение, объяснив это защитой своих принципов. Охлобыстин известен своими резкими выпадами в адрес ЛГБТ-сообщества и Константинопольского патриархата, пишет Русская служба BBC.

В ролике под названием "Пара советов от Ивана Охлобыстина" актер играет компьютерного "доктора". Возможно, компания использовала образ доктора, потому что Охлобыстин играл врача в популярном российском сериале "Интерны".

"Ну что, дорогие мои, лечиться будем?" - спрашивает он у владельцев поломанной техники, после чего предлагает им установить лицензионную Windows.

Ролик появился на официальном YouTube-канале Microsoft в России в конце ноября.На рекламу обратили внимание пользователи соцсетей.

Пресс-служба Microsoft в среду утром сообщила BBC, что ролик удален.

"Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта", - говорится в сообщении.

С самим Иваном Охлобыстиным BBC связаться не удалось. Его помощник Максим Брусницын сказал, что при подготовке рекламного ролика актер напрямую с Microsoft не общался.