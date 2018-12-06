﻿ Украинский танцор сделал татуировку с портретом Путина, Mixnews.lv

Украинский танцор сделал татуировку с портретом Путина (4)
Всемирно известный танцовщик Сергей Полунин рассказал, что сделал татуировку с портретом президента России Владимира Путина, чтоб защитить его от "негативной энергетики".
Ранее Полунин разместил фотографию этой татуировки у себя в Instagram.
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Thank you to Vladimir and everyone who is standing for good. My respect to you. It’s not easy to Be strong and to choose light. Love is Light and it’s the most powerful. Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Моё вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь — это свет. И она самая великая.
"Я сделал татуировку, когда была самая большая медиа-атака на Россию, и мне было неприятно это видеть и слышать. Я сделал татуировку как энергетическую защиту – слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики", — рассказал артист журналистам.
Полунин в среду представляет в Милане календарь Pirelli-2019, в котором он снялся в паре с французской топ-моделью Летицией Каста.
Украинский артист балета Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, последнее время артист снимается в кино. В конце ноября получил российский паспорт.
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This is exactly what they want us to do! To hate each other to put us against each other. Don’t be fooled don’t go with hate. Russia and Ukraine will always be Together no matter how hard they try. let’s stick with Love for each other. Soon we will be together again Это то, чего они добиваются, — нашей ненависти друг к другу. Не дайте себя обмануть! Не поддавайтесь этому! Россия и Украина всегда будут вместе. Любовь друг к другу — дороже всего. Скоро мы снова будем вместе
Источник: Ria.ru