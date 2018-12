﻿ Украинский танцор сделал татуировку с портретом Путина, Mixnews.lv

View this post on Instagram

Thank you to Vladimir and everyone who is standing for good. My respect to you. It’s not easy to Be strong and to choose light. Love is Light and it’s the most powerful. Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Моё вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь — это свет. И она самая великая.