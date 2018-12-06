﻿ Украинский танцор сделал татуировку с портретом Путина, Mixnews.lv

Украинский танцор сделал татуировку с портретом Путина (4)

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В мире | 6 декабря 2018 года, 08:19

Всемирно известный танцовщик Сергей Полунин рассказал, что сделал татуировку с портретом президента России Владимира Путина, чтоб защитить его от "негативной энергетики".

Ранее Полунин разместил фотографию этой татуировки у себя в Instagram.

"Я сделал татуировку, когда была самая большая медиа-атака на Россию, и мне было неприятно это видеть и слышать. Я сделал татуировку как энергетическую защиту – слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики", — рассказал артист журналистам.

Полунин в среду представляет в Милане календарь Pirelli-2019, в котором он снялся в паре с французской топ-моделью Летицией Каста.

Украинский артист балета Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, последнее время артист снимается в кино. В конце ноября получил российский паспорт.

Источник: Ria.ru

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
дора2 часа назад
Господи, как бы шароварники не убили бы парня. А пиндосы прикажут, так засадить за решётку могут. Дерьмократия у них там.
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Ну все1 час назад
Теперь клиент СБУ и "МИРОТВОРЦА"
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Такая 58 минут назад
Свиная и пропитая рожа просто не поместится,а если еще и выхлоп?
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