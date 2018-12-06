﻿ Киев призвал Москву обменяться заключенными, Mixnews.lv

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Киев предлагает Москве обмен заключенными по формуле "42 на 89", заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Накануне в Минске состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию в Донбассе. Одной из его главных тем было обсуждение инцидента в Керченском проливе. Марчук утверждает, что на переговорах внесли и предложение по обмену заключенными.

"Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев", — сказал Марчук в эфире телеканала "Прямой".

Он добавил, что "если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19".

"То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена", — сказал он. Накануне украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Киев готов обменять задержанных в Черном море украинских моряков на кого-нибудь из более чем трехсот осужденных на Украине за "антигосударственную деятельность". При этом президент России Владимир Путин отмечал, что Киев вопрос об обмене не поднимал, да и говорить о нем рано, пока не закончится следствие.

Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили границу России в Черном море. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников и в результате были задержаны. На борту было 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всем им предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы.