﻿ WP: Трамп воспользовался кортежем из 8 автомобилей, чтобы проехать 230 метров, Mixnews.lv

WP: Трамп воспользовался кортежем из 8 автомобилей, чтобы проехать 230 метров (6)
В мире | 6 декабря 2018 года, 10:41
Американский президент Дональд Трамп воспользовался кортежем из лимузина и еще семи автомобилей, чтобы проехать 230 м для встречи с семьей экс-президента Джорджа Буша-младшего, пишет The Washington Post.
По данным издания, Трамп вместе с супругой Меланьей провел встречу с семьей Буша, которая продолжалась 23 минуты в резиденции правительства США "Блэр Хаус". Подчеркивается, что предшественник Трампа на занимаемом посту Барак Обама доходил до резиденции пешком.
Уточняется, что дождя в день встречи не было. Несмотря на это, был задействован кортеж, для которого перекрыли ряд близлежащих улиц.
Фото из Flickr/Gage Skidmore
Этот Трамп....Сколько времени он ждет броневик,чтобы сходить в туалет? Такую хрень устроил прямо на похоронах соотечественника и бывшего коллеги. Я просто хренею от этих обезьян.
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перерыли это сильно
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за то у нас свистопляски и музыкальные столетия позавидуют сами САША
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