﻿ Теракт в Иране: смертник совершил самоподрыв, Mixnews.lv

Теракт в Иране: смертник совершил самоподрыв (4)
В мире | 6 декабря 2018 года, 11:04
Взрыв и стрельба произошли в порту Чехбехар на юго-востоке Ирана, могут быть жертвы, сообщает телеканал Press TV.
По информации источника телеканала в сфере безопасности, взрывное устройство находилось в автомобиле.
Три человека погибли, несколько пострадали, передает канал IRINN.
"Первоначальные сообщения говорят о гибели по меньшей мере трех человек и нескольких пострадавших", - сообщил IRINN, отметив, что в городе произошел теракт.
Агентство IRNA, в свою очередь, со ссылкой на источник сообщило, что взрыв, скорее всего, был нападением смертника на отделение полиции Чабахара.
Кроме того, агентство Tasnim сообщает о том, что взорвался заминированный автомобиль.
Источник: РИА новости
Фото: flickr.com/photos/sarflondondunc
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Мразиши уже гасят самих себя. Шиитские попы свой народ доведут так очень скоро. У них вся провинция скоро от голода и наркоты откинется. Платят афганцам, палесам и прочим наемникам за службу в Сирии - а своим людям уже зерна не хватает. Чем-то рашку в будущем напоминает. Наверно поэтому они "партнеры"... По несчастью.
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Слушай, болезный, отстань от меня уже со своей Украиной, у тебя реально диагноз. Ты наверно когда мизинцем о тумбу бьёшься - тоже укров винишь в этом?
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