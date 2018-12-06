﻿ Теракт в Иране: смертник совершил самоподрыв, Mixnews.lv

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Теракт в Иране: смертник совершил самоподрыв (4)

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В мире | 6 декабря 2018 года, 11:04

Взрыв и стрельба произошли в порту Чехбехар на юго-востоке Ирана, могут быть жертвы, сообщает телеканал Press TV.

По информации источника телеканала в сфере безопасности, взрывное устройство находилось в автомобиле.

Три человека погибли, несколько пострадали, передает канал IRINN.

"Первоначальные сообщения говорят о гибели по меньшей мере трех человек и нескольких пострадавших", - сообщил IRINN, отметив, что в городе произошел теракт.

Агентство IRNA, в свою очередь, со ссылкой на источник сообщило, что взрыв, скорее всего, был нападением смертника на отделение полиции Чабахара.

Кроме того, агентство Tasnim сообщает о том, что взорвался заминированный автомобиль.

Источник: РИА новости

Фото: flickr.com/photos/sarflondondunc

Комментарии 4
yes3 часа назад
посмотри на свой хохлостан, нищита разруха, теракты, коррупция, долги и печальное будущее
1
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Muslim Al Rusi3 часа назад
Мразиши уже гасят самих себя. Шиитские попы свой народ доведут так очень скоро. У них вся провинция скоро от голода и наркоты откинется. Платят афганцам, палесам и прочим наемникам за службу в Сирии - а своим людям уже зерна не хватает. Чем-то рашку в будущем напоминает. Наверно поэтому они "партнеры"... По несчастью.
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Muslim Al Rusi2 часа назад
Слушай, болезный, отстань от меня уже со своей Украиной, у тебя реально диагноз. Ты наверно когда мизинцем о тумбу бьёшься - тоже укров винишь в этом?
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